Во Львове запретили работу ночных клубов - горсовет
В городе и области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью
В городе и области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью
На внеочередном заседании Львовской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.
Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом на территории г. Львова, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудное", - говорится в сообщении.
Также комиссия рекомендует заведениям общественного питания организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса.
Напомини, за сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 5 882 инфицированных и 157 умерших.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе