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03 июля 2020, 10:32

Во Львове запретили работу ночных клубов - горсовет

03 июля 2020, 10:32
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Фото: city-adm.lviv.ua
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На внеочередном заседании Львовской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews.

Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом на территории г. Львова, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудное", - говорится в сообщении.

Также комиссия рекомендует заведениям общественного питания организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса.

Напомини, за сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 5 882 инфицированных и 157 умерших.

Львов коронавирус работа карантин область
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