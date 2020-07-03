Во Львове запретили работу ночных клубов - горсовет

В городе и области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью

В городе и области наблюдается высокое количество обращений больных в больницы за помощью

Фото: city-adm.lviv.ua

На внеочередном заседании Львовской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает RegioNews. Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом на территории г. Львова, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудное", - говорится в сообщении. Также комиссия рекомендует заведениям общественного питания организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса. Напомини, за сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 5 882 инфицированных и 157 умерших.

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