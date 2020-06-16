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16 июня 2020, 20:00 5

В Запорожье блокировали наркотрафик с миллионным оборотом

16 июня 2020, 20:00 5
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Ежемесячный доход наркодилеров составлял более двух миллионов гривен
Ежемесячный доход наркодилеров составлял более двух миллионов гривен
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В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом «синтетики» на территории региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В состав группы входили 7 жителей областного центра, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

Оптовую партию метамфитамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили "товар" для перепродажи в квартире организатора группы.

Психотропы сбывали через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок. Ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 килограммов метамфитамина на свыше 2 млн грн по теневым расценкам.

Организатора группировки правоохранители задержали на автостанции в областном центре во время встречи с очередным клиентом.

В ходе 7 одновременных обысков по местам жительства и в автомобилях наркодельцов изъято еще 300 г психотропов, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафик, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и перевозка психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других членов группировки.

Напомним, Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.

Запорожье наркотики СБУ уголовное дело криминал продажа
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