В Запорожье блокировали наркотрафик с миллионным оборотом

Ежемесячный доход наркодилеров составлял более двух миллионов гривен

Ежемесячный доход наркодилеров составлял более двух миллионов гривен

В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом «синтетики» на территории региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В состав группы входили 7 жителей областного центра, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

Оптовую партию метамфитамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили "товар" для перепродажи в квартире организатора группы.

Психотропы сбывали через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок. Ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 килограммов метамфитамина на свыше 2 млн грн по теневым расценкам.

Организатора группировки правоохранители задержали на автостанции в областном центре во время встречи с очередным клиентом.

В ходе 7 одновременных обысков по местам жительства и в автомобилях наркодельцов изъято еще 300 г психотропов, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафик, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и перевозка психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других членов группировки.

Напомним, Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина на миллион гривен.