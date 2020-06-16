Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова
Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит дело по обвинению Сергея Пояркова относительно угроз в адрес Владимира Зеленского.
Об этом передают Украинские Новости, ссылаясь на материалы суда, пишет Regionews.
Начало заседания запланировано о13:30.
По данным СМИ, в конце 2019 года, в эфире "Прямого" канала Поярков течение полчаса грубо оскорблял Зеленского.
Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмо" и другими "эпитетами". Обидел он также семью президента, назвав его отца "тупым".
В январе 2020 года СБУ предъявила Сергею Пояркову подозрение в угрозе убийством Владимиру Зеленскому.
29 января Шевченковский районный суд Киева, избирая меру пресечения, отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство.
Напомним, сегодня стало известно, что президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком