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16 июня 2020, 19:33 9

Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова

16 июня 2020, 19:33 9
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Президент хочет, чтобы художник и телеведущий ответил за угрозы в его адрес
Президент хочет, чтобы художник и телеведущий ответил за угрозы в его адрес
фото: prm.ua
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Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит дело по обвинению Сергея Пояркова относительно угроз в адрес Владимира Зеленского.

Об этом передают Украинские Новости, ссылаясь на материалы суда, пишет Regionews.

Начало заседания запланировано о13:30.

По данным СМИ, в конце 2019 года, в эфире "Прямого" канала Поярков течение полчаса грубо оскорблял Зеленского.

Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмо" и другими "эпитетами". Обидел он также семью президента, назвав его отца "тупым".

В январе 2020 года СБУ предъявила Сергею Пояркову подозрение в угрозе убийством Владимиру Зеленскому.

29 января Шевченковский районный суд Киева, избирая меру пресечения, отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство.

Напомним, сегодня стало известно, что президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком

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