Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова

Президент хочет, чтобы художник и телеведущий ответил за угрозы в его адрес

Президент хочет, чтобы художник и телеведущий ответил за угрозы в его адрес

фото: prm.ua

Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит дело по обвинению Сергея Пояркова относительно угроз в адрес Владимира Зеленского.

Об этом передают Украинские Новости, ссылаясь на материалы суда, пишет Regionews.

Начало заседания запланировано о13:30.

По данным СМИ, в конце 2019 года, в эфире "Прямого" канала Поярков течение полчаса грубо оскорблял Зеленского.

Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмо" и другими "эпитетами". Обидел он также семью президента, назвав его отца "тупым".

В январе 2020 года СБУ предъявила Сергею Пояркову подозрение в угрозе убийством Владимиру Зеленскому.

29 января Шевченковский районный суд Киева, избирая меру пресечения, отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство.

Напомним, сегодня стало известно, что президент не поедет в суд по делу о нарушении карантина в Хмельницком