У Запоріжжі пов`язали банду "дилерів" нового наркотичного психотропу з Європи та Азії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора України.
Під час обшуків у наркоділків вилучили більше 20 кг психотропних речовин, обладнання для їх синтезу, понад півтони прекурсорів, велику кількість банківських карток, комп’ютерну техніку із перепискою з постачальниками та майже 200 тисяч доларів США. Вартість виявленого, за інформацією джерела, за цінами чорного ринку становить "мільйони гривень".
В той же час, на сайті Нацполіції області йдеться про вартість вилученої психотропної речовини та прекурсорів – "близько мільйона гривень". Поліцейські також повідомили, що вилучено 21 літр нової психотропної речовини - "Альфа-бромвалерофенон".
За даними Офісу генпрокурора, п`ятеро мешканців Запоріжжя налагодили масштабний наркотрафік до України зі Східної Азії та країн Євросоюзу. Вони щомісяця отримували із-за кордону майже 300 кілограмів психотропів та прекурсорів, які в подальшому синтезували в нарколабораторіі, а готовий "товар" збували через розгалужену дилерську мережу на території усієї країни.
За даними Нацполіції, прекурсори надходили з Польщі, Китаю та Німеччини.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактами контрабанди наркозасобів та незаконному виготовленню наркотиків, вирішується питання щодо повідомлення зазначеним особам про підозру.
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