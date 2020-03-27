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27 березня 2020, 14:23

У Запоріжжі пов`язали банду "дилерів" нового наркотичного психотропу з Європи та Азії

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27 березня 2020, 14:23
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Правоохоронці Запорізької області затримали групу осіб за підозрою у контрабанді, виготовленні та збуті оптових партій психотропних речовин та прекурсорів у різні регіони країни
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Запорізької області затримали групу осіб за підозрою у контрабанді, виготовленні та збуті оптових партій психотропних речовин та прекурсорів у різні регіони країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Під час обшуків у наркоділків вилучили більше 20 кг психотропних речовин, обладнання для їх синтезу, понад півтони прекурсорів, велику кількість банківських карток, комп’ютерну техніку із перепискою з постачальниками та майже 200 тисяч доларів США. Вартість виявленого, за інформацією джерела, за цінами чорного ринку становить "мільйони гривень".

В той же час, на сайті Нацполіції області йдеться про вартість вилученої психотропної речовини та прекурсорів – "близько мільйона гривень". Поліцейські також повідомили, що вилучено 21 літр нової психотропної речовини - "Альфа-бромвалерофенон".

За даними Офісу генпрокурора, п`ятеро мешканців Запоріжжя налагодили масштабний наркотрафік до України зі Східної Азії та країн Євросоюзу. Вони щомісяця отримували із-за кордону майже 300 кілограмів психотропів та прекурсорів, які в подальшому синтезували в нарколабораторіі, а готовий "товар" збували через розгалужену дилерську мережу на території усієї країни.

За даними Нацполіції, прекурсори надходили з Польщі, Китаю та Німеччини.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактами контрабанди наркозасобів та незаконному виготовленню наркотиків, вирішується питання щодо повідомлення зазначеним особам про підозру.


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