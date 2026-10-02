13:15  02 жовтня
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
12:40  02 жовтня
Міст Патона працює, але є обмеження: що відомо про рух у Києві
10:54  02 жовтня
На Львівщині легковик збив півторарічну дитину
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2026, 13:43

В Ужгороді двоє чоловіків влаштували стрілянину в парку Ужгорода та намагалися втекти на Tesla

02 жовтня 2026, 13:43
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 1 жовтня близько 18:00 у Боздоському парку Ужгорода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Очевидці повідомили про постріли в парку та зловмисників, які поїхали на автомобілі Tesla.

Поліцейські затримали ймовірних стрільців на сусідній вулиці. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час огляду легковика правоохоронці виявили пістолет та револьвер системи Флобера, на носіння яких не потрібен спеціальний дозвіл.

Затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 23 та 33 роки, їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії фігурантів за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ужгород хуліганство затримання поліція втеча
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Києві п'яний водій влетів у парковку: йому загрожує в'язниця
02 жовтня 2026, 14:15
Ворог атакував Миколаїв: пошкоджено порт та цивільну інфраструктуру, є постраждалі
02 жовтня 2026, 13:59
Замовників убивства Фаріон досі не встановили: у Нацполіції розповіли деталі справи
02 жовтня 2026, 13:58
На Львівщині чоловік створив "Антиполіцай" та "зливав" ТЦК
02 жовтня 2026, 13:55
На Хмельниччині чоловіка посадили через чарку
02 жовтня 2026, 13:35
Коли світ обирає комфортну брехню: чому Україні час міняти правила гри
02 жовтня 2026, 13:30
НПЗ, аеродроми та склад боєприпасів: Зеленський розповів про удари по РФ
02 жовтня 2026, 13:21
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
02 жовтня 2026, 13:15
Будинки, авто та склади: росіяни пошкодили 23 об'єкти на Київщині
02 жовтня 2026, 12:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Віктор Ягун
Віктор Шлінчак
Сергій Куюн
Всі блоги »