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Інцидент стався 1 жовтня близько 18:00 у Боздоському парку Ужгорода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Очевидці повідомили про постріли в парку та зловмисників, які поїхали на автомобілі Tesla.

Поліцейські затримали ймовірних стрільців на сусідній вулиці. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час огляду легковика правоохоронці виявили пістолет та револьвер системи Флобера, на носіння яких не потрібен спеціальний дозвіл.

Затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 23 та 33 роки, їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії фігурантів за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.