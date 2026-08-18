На Закарпатье обезвредили боевую часть российской "Герани"
В лесополосе в пределах Хустского района обнаружили обломки и боевую часть вражеского беспилотника типа "Герань"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
При падении российский дрон не сдетонировал, а его боевая часть оставалась взрывоопасной.
На месте работали взрывотехники, сотрудники местного отдела полиции и СБУ. Правоохранители оцепили территорию, ограничив доступ для гражданских.
Соблюдая все меры безопасности, специалисты обезвредили боевую часть беспилотника путем контролируемого подрыва.
После этого взрывотехники повторно обследовали место взрыва и образовавшуюся воронку. Других опасных остатков, которые могли бы представлять угрозу местным жителям, не обнаружили.
Напомним, ранее в Полтавской области обезвредили боевую часть российской ракеты, которая не сдетонировала во время падения.