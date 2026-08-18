Фото: поліція

У лісосмузі в межах Хустського району виявили уламки та бойову частину ворожого безпілотника типу "Герань"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

При падінні російський дрон не здетонував, а його бойова частина залишалася вибухонебезпечною.

На місці працювали вибухотехніки, працівники місцевого відділу поліції та СБУ. Правоохоронці оточили територію, обмеживши доступ для цивільних.

Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили бойову частину безпілотника шляхом контрольованого підриву.

Після цього вибухотехніки повторно обстежили місце вибуху та утворену вирву. Інших небезпечних залишків, які могли б становити загрозу для місцевих жителів, не виявили.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети, яка не здетонувала під час падіння.