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17 августа 2026, 10:54

Почти ₴1 млрд убытков: под Ужгородом в незаконной добыче ископаемых подозревают депутата

17 августа 2026, 10:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители разоблачили схему незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении вблизи Ужгорода, нанесшей государству более 949,8 млн грн убытков

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

В организацию схемы были привлечены депутат Закарпатского областного совета – соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер и директор другой компании, через которую реализовывали андезит.

В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров. В то же время вместо исследовательских работ там фактически приступили к промышленной добыче.

Для работы карьера было уничтожено около 10 гектаров леса. Также земли лесного фонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередач и установки 52 опор.

Полезные ископаемые добывали взрывным способом без проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Правоохранители зафиксировали не менее 13 фактов проведения буровзрывных работ.

В общей сложности, по данным следствия, незаконно добыли около 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Нарушения также были выявлены при реализации продукции. По налоговой отчетности предприятие продало более 774 тысяч тонн андезита. В то же время правоохранители обнаружили еще 353 тысяч тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн грн. По версии следствия, ее продавали за наличные деньги.

В рамках расследования правоохранители также зафиксировали разговоры участников схемы о продолжении пользования участком, несмотря на иски прокуратуры. Они также упоминали Временную следственную комиссию Верховной Рады, занимающуюся ситуацией вокруг месторождения.

Четырем подозреваемым инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия, и легализацию доходов, полученных преступным путем. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следствие продолжается.

Напомним, эксдиректор предприятия в Черкасской области нанес государству ущерб на 42 млн грн. Следствие считает, что в течение марта 2019 года – сентября 2024 года бывший чиновник организовал добычу полезных ископаемых за пределами специального разрешения.

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