Почти ₴1 млрд убытков: под Ужгородом в незаконной добыче ископаемых подозревают депутата
Правоохранители разоблачили схему незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении вблизи Ужгорода, нанесшей государству более 949,8 млн грн убытков
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
В организацию схемы были привлечены депутат Закарпатского областного совета – соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер и директор другой компании, через которую реализовывали андезит.
В 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров. В то же время вместо исследовательских работ там фактически приступили к промышленной добыче.
Для работы карьера было уничтожено около 10 гектаров леса. Также земли лесного фонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередач и установки 52 опор.
Полезные ископаемые добывали взрывным способом без проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Правоохранители зафиксировали не менее 13 фактов проведения буровзрывных работ.
В общей сложности, по данным следствия, незаконно добыли около 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.
Нарушения также были выявлены при реализации продукции. По налоговой отчетности предприятие продало более 774 тысяч тонн андезита. В то же время правоохранители обнаружили еще 353 тысяч тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн грн. По версии следствия, ее продавали за наличные деньги.
В рамках расследования правоохранители также зафиксировали разговоры участников схемы о продолжении пользования участком, несмотря на иски прокуратуры. Они также упоминали Временную следственную комиссию Верховной Рады, занимающуюся ситуацией вокруг месторождения.
Четырем подозреваемым инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия, и легализацию доходов, полученных преступным путем. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следствие продолжается.
Напомним, эксдиректор предприятия в Черкасской области нанес государству ущерб на 42 млн грн. Следствие считает, что в течение марта 2019 года – сентября 2024 года бывший чиновник организовал добычу полезных ископаемых за пределами специального разрешения.