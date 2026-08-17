Три взрывчатки и разведка авто военных: СБУ задержала агентку РФ в Одесской области

Фото: СБУ

СБУ предотвратила серию терактов в Одесской области. В Измаиле задержали 27-летнюю жительницу Житомирской области, которая по заказу российских спецслужб готовила подрывы автомобилей Сил обороны вблизи административных зданий военных и правоохранителей

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина попала в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". После вербовки она приехала в Измаил, арендовала квартиру и получила от российских кураторов задачу изготовить три самодельных взрывных устройства.

По данным СБУ, взрывчатки имели дистанционный способ активации. Для этого они были снабжены мобильными телефонами и электродетонаторами, а также металлическими гайками для усиления поражения.

Параллельно агент проводила разведку вблизи оборонных ведомств в Измаиле и фотографировала и снимала на видео автомобили Сил обороны, припаркованные рядом. Эти данные российские спецслужбы могли использовать для планирования терактов и информационных операций.

Контрразведчики разоблачили женщину до совершения запланированных взрывов. Ее задержали, когда она подготовила замаскированное в сумке взрывное устройство и ждала от куратора дальнейших указаний по месту его закладки.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильные телефоны, две готовые взрывчатки и комплектующие к самодельным взрывным устройствам.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – подготовка к совершению террористического акта.

Задержанная находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила агента РФ, пытавшегося срывать грузовые перевозки в прифтонтовые регионы. Сначала по заказу россиян он поджег релейный шкаф сигнальной установки по одному из направлений Укрзализныци.