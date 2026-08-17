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17 серпня 2026, 10:54

Майже ₴1 млрд збитків: під Ужгородом у незаконному видобутку копалин підозрюють депутата

17 серпня 2026, 10:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили схему незаконного видобування корисних копалин на родовищі поблизу Ужгорода, яка завдала державі понад 949,8 млн грн збитків

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

До організації схеми були залучені депутат Закарпатської обласної ради – співзасновник товариства, директор підприємства, головний інженер та директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит.

У 2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів. Водночас замість дослідницьких робіт там фактично розпочали промисловий видобуток.

Для роботи кар'єру знищили близько 10 гектарів лісу. Також землі лісового фонду самовільно використовували для прокладання 2,6 км ліній електропередач та встановлення 52 опор.

Корисні копалини видобували вибуховим способом без проведення обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Правоохоронці зафіксували щонайменше 13 фактів проведення буровибухових робіт.

Загалом, за даними слідства, незаконно видобули близько 417 тисяч кубометрів корисних копалин.

Порушення також виявили під час реалізації продукції. За податковою звітністю підприємство продало понад 774 тисячі тонн андезиту. Водночас правоохоронці виявили ще 353 тисячі тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 млн грн. За версією слідства, її продавали за готівку.

У межах розслідування правоохоронці також зафіксували розмови учасників схеми щодо продовження користування ділянкою попри позови прокуратури. Вони також згадували Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка займається ситуацією довкола родовища.

Чотирьом підозрюваним інкримінують незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Нагадаємо, ексдиректор підприємства на Черкащині завдав державі збитків на 42 млн грн. Слідство вважає, що упродовж березня 2019 року – вересня 2024 року колишній посадовець організував видобуток корисних копалин поза межами спеціального дозволу.

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