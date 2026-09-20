В Ровенском районе в результате ДТП на скутере погиб 45-летний мужчина

Фото: полиция Ровенской области

В поселке Оржев Ровенского района произошло смертельное ДТП - погиб 45-летний водитель скутера. Авария произошла 19 сентября около 17:00 на улице Центральной.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 45-летний житель поселка Клевань, управляя скутером Yiben, на закругленном участке дороги выехал за ее пределы. После этого он наехал на бордюр, а затем врезался в забор частного домохозяйства.

Мужчина был в защитном шлеме, однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. От полученных травм погиб на месте ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. В частности, следствие должно выяснить, имел ли погибший водительское удостоверение соответствующей категории.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену . 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.