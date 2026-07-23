Фото: ГСЧС

Смертельный пожар произошел в Кривом Роге ночью 23 июля в Центрально-Городском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В переулке Труща в частном одноэтажном доме загорелись вещи домашнего обихода. Огонь охватил площадь 80 кв. м.

Внутри горящего дома спасатели обнаружили двух погибших. К сожалению, пожар унес жизни 87-летнего мужчины и 84-летней женщины.

Чрезвычайники ликвидировали пожар. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним, 13 июля на Киевщине во время пожара в доме погибли два человека. Вероятная причина возгорания – попадание молнии.