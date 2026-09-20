РФ ударила FPV-дронами по Никопольщине: пострадали два человека
За сутки российские войска более 60 раз атаковали прифронтовые населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Около 12:00 российские военные ударили FPV-дроном по частному дому в одном из сел Красногригорьевской общины.
Травм получила 51-летняя хозяйка дома. Приблизительно через час еще один российский дрон атаковал Никополь. В результате удара осколочные ранения получил 25-летний мужчина.
Оба пострадавших госпитализированы в больницу.
Всего в течение суток в полицию поступило 41 сообщение об ударах российских войск по Никополю, Марганцу и селам Томаковской, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской общин.
Следователи и криминалисты полиции зафиксировали повреждения торгового центра, автозаправочной станции, около 20 частных домов и сельскохозяйственной техники.
Полицейские продолжают документировать последствия российских атак.
Напомним, что в Запорожской области российские войска повторно атаковали беспилотниками спасателей, тушивших пожар в жилом доме после предварительного обстрела.