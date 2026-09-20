В Сумской области вражеский дрон атаковал передвижное отделение "Укрпочты": сотрудники получили тяжелые ранения
Российские военные атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" в Сумской области. В результате удара работники компании получили тяжелые ранения
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает RegioNews .
По его словам, российские военные продолжают атаковать передвижные отделения компании, доставляющие жителям прифронтовых территорий пенсии, лекарства, посылки и продукты.
"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения "Укрпочты", которые везут украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака дроном была совершена в Сумской области", — сообщил Игорь Смелянский.
Он отметил, что после атаки врачи в Сумах и Тростянце всю ночь сражались за жизнь пострадавших работников.
"Всю ночь врачи в Сумах и Тростянце боролись за жизнь работников компании и, несмотря на тяжелые ранения, дают осторожно положительный прогноз", - рассказал генеральный директор "Укрпочты".
Смелянский пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что компания продолжает работать, одновременно совершенствуя меры безопасности.
"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого. Укрпочта совершенствует меры безопасности и продолжает работу", - добавил он.
Напомним, что за сутки российские войска более 60 раз атаковали прифронтовые населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.