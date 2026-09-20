В Сумской области вражеский дрон атаковал передвижное отделение "Укрпочты": сотрудники получили тяжелые ранения

Фото: Игорь Смелянский

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает RegioNews .

По его словам, российские военные продолжают атаковать передвижные отделения компании, доставляющие жителям прифронтовых территорий пенсии, лекарства, посылки и продукты.

"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения "Укрпочты", которые везут украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака дроном была совершена в Сумской области", — сообщил Игорь Смелянский.

Он отметил, что после атаки врачи в Сумах и Тростянце всю ночь сражались за жизнь пострадавших работников.

"Всю ночь врачи в Сумах и Тростянце боролись за жизнь работников компании и, несмотря на тяжелые ранения, дают осторожно положительный прогноз", - рассказал генеральный директор "Укрпочты".

Смелянский пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что компания продолжает работать, одновременно совершенствуя меры безопасности.

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого. Укрпочта совершенствует меры безопасности и продолжает работу", - добавил он.

Напомним, что за сутки российские войска более 60 раз атаковали прифронтовые населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов дронами пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.