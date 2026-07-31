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31 июля 2026, 18:09

Минсоцполитики проверит "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей

31 июля 2026, 18:09
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Фото: соцсети
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Министерство социальной политики, семьи и единства инициировало проверку условий пребывания детей в государственном детском центре "Артек" на Закарпатье после появления в публичном пространстве сообщений и фотографий о возможных нарушениях

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает RegioNews.

По его словам, проверку проводит Национальная социальная сервисная служба.

"В публичном пространстве появились сообщения и фотографии относительно условий пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье. Мы уже инициировали проверку", – отметил министр.

Улютин подчеркнул, что "Артек" является государственным заведением, участвующим в программе оздоровления детей, финансируемой из государственного бюджета. Именно поэтому министерство будет контролировать качество услуг.

"О результатах проверки доложим после ее завершения. Интересы детей для нас безусловный приоритет", – подчеркнул он.

Ранее родители детей из Вишневого Киевской области, которых после российского удара 6 июля направили на оздоровление в "Артек" на Закарпатье, пожаловались на ненадлежащие условия пребывания.

По их словам, в лагере есть проблемы с санитарными условиями, состоянием помещений, недостаточным количеством санузлов и отношением персонала.

Напомним, после российской атаки 6 июля в Вишневом были повреждены более 200 объектов, в том числе более 100 жилых домов. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения.

Затем Министерство социальной политики организовало оздоровление 110 детей из пострадавшего города в государственном центре "Артек" на Закарпатье.

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