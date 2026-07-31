Взрывы на полигоне в Хмельницком: четверо военных в больнице, еще несколько не выходят на связь

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На военном полигоне в Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие с детонацией боеприпасов. По факту инцидента правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия травмировались четверо военнослужащих. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливают.

Также сообщается об отсутствии связи с несколькими находившимися на месте происшествия военными. Выясняется их местонахождение.

Правоохранители уже приступили к допросам командования и военнослужащих части. Осмотр места происшествия будет проведен после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории.

Открыто уголовное производство. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам).

Напомним, в пятницу, 31 июля, около 12:00 в Хмельницком прогремели несколько взрывов. В это время воздушную тревогу в городе не объявляли.

Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие – взрыв с последующей детонацией.