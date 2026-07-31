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31 июля 2026, 17:50

Нападение на командира "Хартии": у стрелка не сработало оружие – видео задержания

31 июля 2026, 17:50
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Фото из открытых источников
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В СМИ появились новые детали о попытке покушения на командира "Хартии". Отмечается, что российские кураторы выдавали себя по СБУ

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Предварительно, вблизи барбершопа задержали 69-летнего мужчину, который, вероятно, готовился покушать на Оболенского. По данным источников, у злоумышленника не сработало оружие. Также сообщают, что он подходил к командиру со спины.

По версии следствия, мужчину завербовали представители российских спецслужб. Отмечается, что они выдавали себя за СБУ и убеждали мужчину, что командир "Хартии" якобы "предатель".

При этом в качестве подтверждения россияне прислали мужчине фотографию, на которой Оболенский изображен на фоне Кремля в футболке с символикой РФ, сгенерированной искусственным интеллектом.

Также журналисты показали видео по задержанию. Осторожно, есть моменты 18+

Напомним, ранее президент Украины сообщал о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского. По словам президента, продолжаются необходимые процессуальные действия.

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