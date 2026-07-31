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31 липня 2026, 18:09

Мінсоцполітики перевірить "Артек" на Закарпатті після скарг батьків

31 липня 2026, 18:09
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Фото: соцмережі
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Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності ініціювало перевірку умов перебування дітей у державному дитячому центрі "Артек" на Закарпатті після появи у публічному просторі повідомлень і фотографій про можливі порушення

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає RegioNews.

За його словами, перевірку проводить Національна соціальна сервісна служба.

"У публічному просторі з’явилися повідомлення та фотографії щодо умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті. Ми вже ініціювали перевірку", – зазначив міністр.

Улютін наголосив, що "Артек" є державним закладом, який бере участь у програмі оздоровлення дітей, що фінансується з державного бюджету. Саме тому міністерство контролюватиме якість надання послуг.

"Про результати перевірки доповімо після її завершення. Інтереси дітей для нас є безумовним пріоритетом", – підкреслив він.

Раніше батьки дітей із Вишневого Київської області, яких після російського удару 6 липня направили на оздоровлення до"Артеку" на Закарпатті, поскаржилися на неналежні умови перебування.

За їхніми словами, у таборі є проблеми із санітарними умовами, станом приміщень, недостатньою кількістю санвузлів та ставленням персоналу.

Нагадаємо, після російської атаки 6 липня у Вишневому були пошкоджені понад 200 об’єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Тоді загинули дев’ятеро людей, ще 48 отримали поранення.

Згодом Міністерство соціальної політики організувало оздоровлення 110 дітей із постраждалого міста у державному центрі "Артек"на Закарпатті.

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Закарпаття діти табір відпочинок Мінсоцполітики батьки скарги
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