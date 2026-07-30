На Буковине подросток выманил у пенсионерки все деньги

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

16-летний парень позвонил 72-летней пенсионерке. Он убедил ее, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в операции. Затем он пришел в ее квартиру, и женщина отдала ему 2750 евро и 20 тысяч гривен.

"Дознаватели полиции Буковины сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного проступка. Действия буковинца квалифицировали по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.