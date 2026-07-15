Фото: полиция

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Берегово, который похитил женщину вместе с 3-летним ребенком и во время задержания открыл огонь по правоохранителям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленника будут судить по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

За совершенное 52-летнему фигуранту грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На время следствия он был под стражей без права внесения залога.

Напомним, происшествие случилось в апреле этого года в одном из населенных пунктов Мукачевского района. Тогда обвиняемый, угрожая пистолетом своей 45-летней знакомой, заставил ее вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль и вывез в Береговский район. Там он также пытался похитить собственного внука и нанес травмы своей дочери. Воспользовавшись ситуацией, похищенная женщина с ребенком смогла сбежать.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление полицейским: выстрелил из травматического пистолета в голову одному из правоохранителей, а на другого пытался наехать на автомобиле. Несмотря на это, фигуранта задержали.