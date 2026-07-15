В Украине за 20 тысяч продавали инвалидность для уклоняющихся

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, злоумышленники оформляли военнообязанным мужчинам инвалидность, хотя у них не было на это медицинских показаний. Полиция провела обыски, в частности в медицинских учреждениях. Известно, что "клиентами" стали не менее 30 человек.



Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Напомним, ранее разоблачили схему в воинской части в Киевской области. За деньги военнообязанных трудоустраивали для бронирования.