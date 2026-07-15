В Украине за 20 тысяч продавали инвалидность для уклоняющихся
Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники за 20 тысяч долларов продавали фиктивную инвалидность
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, злоумышленники оформляли военнообязанным мужчинам инвалидность, хотя у них не было на это медицинских показаний. Полиция провела обыски, в частности в медицинских учреждениях. Известно, что "клиентами" стали не менее 30 человек.
Злоумышленникам сообщили о подозрении.
Напомним, ранее разоблачили схему в воинской части в Киевской области. За деньги военнообязанных трудоустраивали для бронирования.
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