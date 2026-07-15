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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо жителя Берегова, який викрав жінку разом із 3-річною дитиною та під час затримання відкрив вогонь по правоохоронцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисника судитимуть за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

За скоєне 52-річному фігуранту загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На час слідства він перебував під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Тоді обвинувачений, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там він також намагався викрасти власного онука та завдав травми своїй доньці. Скориставшись ситуацією, викрадена жінка з дитиною змогла втекти.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір поліцейським: вистрілив із травматичного пістолета в голову одному з правоохоронців, а на іншого намагався наїхати автомобілем. Попри це нападника затримали.