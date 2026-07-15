15:19  15 липня
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
14:05  15 липня
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
12:40  15 липня
СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 17:56

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських

15 липня 2026, 17:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо жителя Берегова, який викрав жінку разом із 3-річною дитиною та під час затримання відкрив вогонь по правоохоронцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисника судитимуть за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

За скоєне 52-річному фігуранту загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На час слідства він перебував під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Тоді обвинувачений, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там він також намагався викрасти власного онука та завдав травми своїй доньці. Скориставшись ситуацією, викрадена жінка з дитиною змогла втекти.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір поліцейським: вистрілив із травматичного пістолета в голову одному з правоохоронців, а на іншого намагався наїхати автомобілем. Попри це нападника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття викрадення викрадення дитини стрілянина поліція поранення
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росія вдарила КАБом по Харкову: госпіталізовано семеро цивільних, триває розбір завалів
15 липня 2026, 19:36
12 поранених за добу: ворог масовано атакував Херсонщину дронами та артилерією
15 липня 2026, 18:59
Рятувальники провели складне розмінування дахів у Вишневому
15 липня 2026, 18:45
Російський авіаудар по Запоріжжю: є загиблий, багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень
15 липня 2026, 18:30
"Боргова" бійка на Рівненщині: молоток проти ножа закінчився кримінальною справою
15 липня 2026, 17:59
В Україні за 20 тисяч продавали інвалідність для ухилянтів
15 липня 2026, 17:55
Чекав на окупацію і працював на ворога: на Донеччині засуджено чергового агента РФ
15 липня 2026, 17:48
Ворог атакував авто енергетиків на Харківщині: троє фахівців отримали поранення
15 липня 2026, 17:31
У Дніпрі військові ТЦК вимагали гроші з чоловіків
15 липня 2026, 17:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »