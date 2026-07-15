СБУ разоблачила жителя Киевщины, который помогал россиянам искать украинскую ПВО

Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного российского агента. Им оказался житель Киевской области, искавший работу в интернете. В результате его завербовали россияне

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Предателем оказался работник одной из агрокомпаний региона. Во время поездки в Черкасскую область к родственникам он находил "потенциальные цели", обозначал их расположение на гугл-картах, чтобы передать россиянам. Особенно врага интересовала энергетическая инфраструктура, в частности, опорные электроподстанции, которые питают большую часть Киевской и Черкасской областей.

В частности, известно, что мужчина пытался выявить для россиян геолокацию логистических складов и боевых позиций украинского ПВО. Однако стражи порядка задержали его на территории Киевщины.

Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.