Враг атаковал авто энергетиков в Харьковской области: трое специалистов получили ранения
В результате российского удара 15 июля по автомобилю в Купянском районе Харьковщины получили ранения трое энергетиков
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
"В селе Юрьевка Великобурлукской общины враг атаковал дроном автомобиль энергетиков. Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников", - говорится в сообщении.
Напомним, что российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову , применив управляемую авиабомбу и беспилотники. В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.
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