"Долговая" драка на Ровенщине: молоток против ножа закончился уголовным делом
В Ровенской области будут судить 22-летнего жителя Ровенского района, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений знакомому
Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews .
Событие произошло 29 декабря в прошлом году на территории домовладения 26-летнего жителя поселка Клевань. Между хозяином и 22-летним гостем возник конфликт из-за невозврата заемных средств, который перерос в драку.
Во время столкновения старший набросился на младшего с молотком. Тот, в ответ, распилил в лицо владельца дома перечный баллончик и ударил его ножом.
Потерпевший самостоятельно обратился в больницу. Медики, в свою очередь, сообщили в полицию.
26-летний мужчина был госпитализирован. У него диагностировали три колото-резаных ранения грудной клетки с повреждением легкого, осложнившиеся пневмогемотораксом.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим телесные повреждения относятся к категории тяжких.
Следователь процессуального руководства прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении.
Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений незнакомому парню во время конфликта.