В Днепре военные ТЦК требовали деньги с мужчин

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В Днепре стражи порядка задержали военных ТЦК. Оказалось, что они требовали деньги с мужчин в обмен на избегание прохождения военной службы.

Об этом сообщает полка Днепропетровской области, передает RegioNews.

Организатором оказался 28-летний мужчина. В схему он привлек трех военных, и вместе они требовали деньги за уклонение от мобилизации. Деньги потерпевшие перечисляли на карточки участников схемы и их близких.

Для реализации схемы военные использовали автомобиль мобильной группы оповещения, а также, по данным следствия, меняли номерные знаки.

"Служебные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали оперативники уголовного розыска 15 июля. В настоящее время трем фигурантам сообщено о подозрении ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство)", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.