В Николаевской области "шахеды" атаковали агропредприятие: есть погибший и раненый
Утром 15 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed сельскохозяйственное предприятие в Новобугской громаде Баштанского района
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате обстрела погиб 67-летний мужчина. Также ранения получил 65-летний мужчина – его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
На территории предприятия повреждены складские помещения и автомобильная техника.
Напомним, утром 15 июля россияне сбросили шесть КАБов на Сумы. Один из ударов пришелся вблизи медучреждений. Погибли три человека, еще семь получили ранения.
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