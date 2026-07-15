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15 июля 2026, 15:19

В Николаевской области "шахеды" атаковали агропредприятие: есть погибший и раненый

15 июля 2026, 15:19
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Фото: ОВА
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Утром 15 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed сельскохозяйственное предприятие в Новобугской громаде Баштанского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате обстрела погиб 67-летний мужчина. Также ранения получил 65-летний мужчина – его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На территории предприятия повреждены складские помещения и автомобильная техника.

Напомним, утром 15 июля россияне сбросили шесть КАБов на Сумы. Один из ударов пришелся вблизи медучреждений. Погибли три человека, еще семь получили ранения.

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