Ожидал оккупации и работал на врага: в Донецкой области приговорен очередной агент РФ

Фото: Офис Генерального прокурора

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд признал 52-летнего жителя Краматорского района виновным в государственной измене. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в конце октября 2025 мужчину привлек к сотрудничеству военнослужащий вооруженных сил РФ. Он согласился работать на врага, потому что ждал оккупацию своего населенного пункта.

Осужденный собирал для оккупационной армии информацию о местах базирования подразделений Сил обороны Украины. В течение нескольких месяцев он передавал россиянам данные о расположении артиллерийских и зенитных установок, блокпоста и военной техники ВСУ.

В общей сложности мужчина направил врагу 7 локаций, которые могли быть использованы для ударов по украинским защитникам.

В 2026 году его разоблачили. Приговора суда он ждал под стражей.

Осужденный не отрицал факт своей противоправной деятельности, вину он так и не признал.

Напомним, ранее суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества супругами российских агентов , которые корректировали ракетные удары по Одессе и передавали российской военной разведке координаты украинских военных объектов.