Сексуальное насилие над ребенком в Кривом Роге: злоумышленника поместили в СИЗО

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кривом Роге сообщено о подозрении мужчине по факту сексуального насилия в отношении 11-летней девочки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Криворожской восточной окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По данным следствия, вечером 13 июля 2026 подозреваемый, находясь дома у знакомых, зашел в комнату 11-летней девушки, закрыл дверь и начал силой раздевать ее и прикасаться.

Услышав крик, отчим выбил дверь в комнату, прекратил противоправные действия мужчины, после чего семья вызвала милицию.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Винницкой области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы.