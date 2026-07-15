15:19  15 июля
В Николаевской области "шахеды" атаковали агропредприятие: есть погибший и раненый
14:05  15 июля
Украинский дрон атаковал российский Ми-8 в Белгородской области
12:40  15 июля
СБУ разоблачила жителя Киевщины, который помогал россиянам искать украинскую ПВО
UA | RU
UA | RU
15 июля 2026, 18:45

Спасатели провели сложное разминирование крыш в Вишневом

15 июля 2026, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Вишневом на Киевщине спасатели-верхолазы совместно с пиротехниками ГСЧС провели уникальную операцию по обследованию зданий, поврежденных в результате российских атак

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Из-за значительных разрушений и угроз взрывоопасных предметов доступ к кровлям был крайне сложным.

Для безопасного выполнения работ верхолазы с помощью специального альпинистского снаряжения подняли саперов на крыши поврежденных построек и сопровождали их на протяжении всего обследования.

Оказавшись на крышах, специалисты пиротехнических подразделений тщательно проверили их на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили все обнаруженные угрозы.

В ГСЧС отметили, что такие меры позволили обеспечить безопасность для дальнейших аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.

Напомним, что 6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек , а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГСЧС разминирование Киевская область Вишневое
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Российский авиаудар по Запорожью: есть погибший, многоэтажка получила значительные повреждения
15 июля 2026, 18:30
"Долговая" драка на Ровенщине: молоток против ножа закончился уголовным делом
15 июля 2026, 17:59
На Закарпатье будут судить мужчину, который похитил женщину с ребенком и стрелял в полицейских
15 июля 2026, 17:56
В Украине за 20 тысяч продавали инвалидность для уклоняющихся
15 июля 2026, 17:55
Ожидал оккупации и работал на врага: в Донецкой области приговорен очередной агент РФ
15 июля 2026, 17:48
Враг атаковал авто энергетиков в Харьковской области: трое специалистов получили ранения
15 июля 2026, 17:31
В Днепре военные ТЦК требовали деньги с мужчин
15 июля 2026, 17:15
Сексуальное насилие над ребенком в Кривом Роге: злоумышленника поместили в СИЗО
15 июля 2026, 16:59
"Табачная империя" в Закарпатье: будут судить депутата и аграриев за масштабную контрабанду
15 июля 2026, 16:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Ярыш
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »