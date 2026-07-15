Спасатели провели сложное разминирование крыш в Вишневом

Фото: ГСЧС

В Вишневом на Киевщине спасатели-верхолазы совместно с пиротехниками ГСЧС провели уникальную операцию по обследованию зданий, поврежденных в результате российских атак

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Из-за значительных разрушений и угроз взрывоопасных предметов доступ к кровлям был крайне сложным.

Для безопасного выполнения работ верхолазы с помощью специального альпинистского снаряжения подняли саперов на крыши поврежденных построек и сопровождали их на протяжении всего обследования.

Оказавшись на крышах, специалисты пиротехнических подразделений тщательно проверили их на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили все обнаруженные угрозы.

В ГСЧС отметили, что такие меры позволили обеспечить безопасность для дальнейших аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.

Напомним, что 6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек , а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.