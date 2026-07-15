Украинский дрон атаковал российский Ми-8 в Белгородской области
Украинские военные подтвердили поражение российского ударного вертолета. Сделали это с помощью FPV-дрона
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Борвди, передает RegioNews.
Известно, что это произошло утром 15 июля в Белгородской области России, недалеко от населенного пункта Вязовое. Боевую задачу выполняли военные подразделения "Птицы СБС" 427-го отдельного полка "Рарог".
Следует отметить, что российский Ми-8 стоит около 10 миллионов долларов.
Напомним, ранее россияне сообщали об авиакатастрофе в Иркутской области . Известно, что разбился российский пилот.
Армия РФ потеряла за сутки в Украине около 1500 военныхВсе новости »
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