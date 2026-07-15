12 раненых в сутки: враг массированно атаковал Херсонщину дронами и артиллерией
15 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины авиацией, ствольной и реактивной артиллерией и дронами разного типа
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 12 человек.
По данным прокуратуры, это жители Херсона, которые получили ранения в результате вражеских дроновых атак. Среди раненых есть сотрудница ГСЧС.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание учебного заведения, магазин, складское помещение, легковой автотранспорт.
В областной прокуратуре начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК).
Напомним, что российские войска 15 июля нанесли авиационные удары по Запорожью . По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще двое получили травмы.