12 раненых в сутки: враг массированно атаковал Херсонщину дронами и артиллерией

Фото иллюстративное: ГСЧС

15 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины авиацией, ствольной и реактивной артиллерией и дронами разного типа

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 12 человек.

По данным прокуратуры, это жители Херсона, которые получили ранения в результате вражеских дроновых атак. Среди раненых есть сотрудница ГСЧС.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание учебного заведения, магазин, складское помещение, легковой автотранспорт.

В областной прокуратуре начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК).

Напомним, что российские войска 15 июля нанесли авиационные удары по Запорожью . По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще двое получили травмы.