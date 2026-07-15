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15 июля 2026, 18:30

Российский авиаудар по Запорожью: есть погибший, многоэтажка получила значительные повреждения

15 июля 2026, 18:30
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Фото: ГСЧС
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Российские войска 15 июля нанесли авиационные удары по Запорожью. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще двое получили травмы

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По информации спасателей, в результате одного из ударов поврежден многоквартирный жилой дом, также загорелись автомобили. Взрывная волна повредила соседние дома и транспортные средства.

По другому адресу возник пожар на территории одного из предприятий.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, среди которых пятеро детей.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители.

Напомним, что в результате российского удара 15 июля по автомобилю в Купянском районе Харьковщины получили ранения трое энергетиков.

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