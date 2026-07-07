Ховали наркотики в іграшках і валізах: на Закарпатті викрили міжнародну наркомережу

Фото: Національна поліція

Поліція Закарпаття спільно з іноземними правоохоронцями провела масштабну спецоперацію з ліквідації каналу постачання наркотиків до кількох країн Європи

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили транснаціональне угруповання, до складу якого входили 20 осіб. Документування його діяльності оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю розпочали ще у квітні 2025 року.

За даними слідства, злочинна організація мала чітку структуру та складалася з кількох груп, кожна з яких мала свого керівника.

Одна з груп, за версією правоохоронців, займалася перевезенням наркотиків рейсовими автобусами. Кілограми метамфетаміну ховали у дитячих іграшках та валізах із особистими речами.

Інша група перевозила наркотики через кордон на власному автомобілі, маскуючи їх під побутову хімію. Серед фігурантів цієї групи був 53-річний мешканець Мукачева, якого правоохоронці називають колишнім "кримінальним авторитетом" на прізвисько "Москаль".

Також поліція перевіряє інформацію щодо можливого використання безпілотників для переміщення наркотичних засобів через державний кордон.

За даними слідства, ключові учасники мережі координували діяльність з-за кордону. Серед затриманих є люди з кримінальним минулим, а також особи, які зовні вели законний спосіб життя.

Правоохоронці зазначають, що до схеми могли бути залучені, зокрема, блогер, вчитель та депутат сільської ради, який публічно виступав проти наркоторгівлі.

Під час міжнародної спецоперації затримали 20 учасників угруповання: 8 – в Україні, 4 – у Чехії та 8 – у Словаччині. У трьох країнах провели 113 санкціонованих обшуків.

У результаті слідчих дій вилучили понад 5,5 кілограма метамфетаміну та майже 300 грамів кокаїну. За оцінками правоохоронців, вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить майже 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабний канал наркотиків. Продавали заборонені речовини через Telegram. Організатором виявився 22-річний житель Хотинського району.