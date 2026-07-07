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07 июля 2026, 10:03

Россияне обстреляли 22 населенных пункта Сумщины: двое погибших

07 июля 2026, 10:03
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта Сумской области. Правоохранители зафиксировали 56 ударов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На местах атак работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, документирующие последствия российских обстрелов.

В Великописаревской общине в результате попадания вражеского дрона в частное домохозяйство погиб 57-летний мужчина.

Еще один погибший – 66-летний мужчина из Сумской общины. Он погиб из-за удара российского беспилотника. В результате атаки также повреждены многоквартирный дом, частное домовладение и легковые автомобили.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены объекты в нескольких общинах области:

  • в Путивльской – ангар, грузовой автомобиль и трактор;
  • в Ахтырской – автозаправочную станцию;
  • в Белопольской – здание торгового центра, многоквартирный дом и автомобиль;
  • в Серединобудской – частное домовладение.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1163 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на областной центр и Запорожский район погибли три человека, еще 28 получили ранения.

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