Россияне обстреляли 22 населенных пункта Сумщины: двое погибших
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта Сумской области. Правоохранители зафиксировали 56 ударов
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
На местах атак работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, документирующие последствия российских обстрелов.
В Великописаревской общине в результате попадания вражеского дрона в частное домохозяйство погиб 57-летний мужчина.
Еще один погибший – 66-летний мужчина из Сумской общины. Он погиб из-за удара российского беспилотника. В результате атаки также повреждены многоквартирный дом, частное домовладение и легковые автомобили.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены объекты в нескольких общинах области:
- в Путивльской – ангар, грузовой автомобиль и трактор;
- в Ахтырской – автозаправочную станцию;
- в Белопольской – здание торгового центра, многоквартирный дом и автомобиль;
- в Серединобудской – частное домовладение.
По всем фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1163 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на областной центр и Запорожский район погибли три человека, еще 28 получили ранения.