Из Польши в Украину экстрадировали наркодельца, сбывавшего психотропы в Черкассах
Из Польши в Украину экстрадировали подозреваемого в сбыте наркотиков и контрабанде. Он скрывался от следствия с 2017 года и находился в международном розыске
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, в Черкассах мужчина неоднократно сбывал амфетамин, кокаин и психотропное вещество mCPP, в частности, в особо крупных размерах.
Один из задокументированных эпизодов – сбыт более 4,4 тыс. таблеток с содержанием mCPP. Также установлены факты сбыта амфетамина и кокаина.
Кроме того, подозреваемому инкриминируют покушение на контрабанду наркотических средств. Находясь за границей, он отправил в Украину международную почтовую отправку с таблетками, содержащими бупренорфин. Отправка была обнаружена и изъята во время таможенного контроля.
После задержания на территории Польши, его передали Украине.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Напомним, что в Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабный канал наркотиков. Продавали запрещенные вещества через Telegram.