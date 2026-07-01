Из Польши в Украину экстрадировали наркодельца, сбывавшего психотропы в Черкассах

Фото: Офис Генерального прокурора

Из Польши в Украину экстрадировали подозреваемого в сбыте наркотиков и контрабанде. Он скрывался от следствия с 2017 года и находился в международном розыске

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в Черкассах мужчина неоднократно сбывал амфетамин, кокаин и психотропное вещество mCPP, в частности, в особо крупных размерах.

Один из задокументированных эпизодов – сбыт более 4,4 тыс. таблеток с содержанием mCPP. Также установлены факты сбыта амфетамина и кокаина.

Кроме того, подозреваемому инкриминируют покушение на контрабанду наркотических средств. Находясь за границей, он отправил в Украину международную почтовую отправку с таблетками, содержащими бупренорфин. Отправка была обнаружена и изъята во время таможенного контроля.

После задержания на территории Польши, его передали Украине.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что в Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабный канал наркотиков. Продавали запрещенные вещества через Telegram.