На Полтавщине дроны РФ ударили по предприятиям в двух районах

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Враг еще раз атаковал Полтавскую область беспилотниками. Вечером накануне и утром 7 июля российские БПЛА ударили по промышленным предприятиям в Полтавском и Миргородском районах

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дькивнич, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате атак обошлось без пострадавших.

Также утром один из вражеских беспилотников попал в помещение предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

Пока обращений в экстренные службы относительно травмированных не поступало. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед". В результате попадания в гражданский объект логистической компании возник большой пожар. Обошлось без пострадавших.