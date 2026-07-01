На Закарпатті чоловік убив товариша сокирою та переховувався майже добу

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Уночі 30 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного мешканця села Великі Береги Берегівський район. Під час огляду тіла правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті.

За даними слідства, напередодні ввечері потерпілий перебував у гостях у свого 46-річного товариша, де чоловіки разом вживали алкоголь. Під час конфлікту господар будинку завдав гостю удару сокирою по голові. Від отриманих травм чоловік помер.

Після скоєного підозрюваний утік і майже добу переховувався від правоохоронців.

Оперативники виявили та затримали чоловіка в лісовому масиві. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поліцейські затримали жительку Ужгорода, яку підозрюють у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її загибелі. Жінка приховала смерть своєї доньки та поховала її на подвір’ї.