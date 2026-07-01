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01 июля 2026, 09:30

Удар по строительному супермаркету в Николаевской области: спасатели потушили масштабный пожар

01 июля 2026, 09:30
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Фото: ГСЧС
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Огнеборцы ликвидировали пожар в строительном супермаркете в Снегиревке, возникший в результате вражеской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания возник масштабный пожар. Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали возгорание на площади 5000 кв.м.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские захватчики ночью и утром 1 июля атаковали Николаевскую область беспилотниками типа Shahed.

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Николаевская область война обстрелы последствия супермаркет ГСЧС пожар
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