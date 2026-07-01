Фото: полиция

ДТП произошло в Хмельницком вечером 30 июня по проспекту Мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате столкновения легковушек Porsche и Geely на месте погибли водитель и 63-летняя пассажирка второго авто.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители задержали 20-летнего водителя Porsche.

Продолжается расследование.

Напомним, днем 29 июня в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.