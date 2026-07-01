Фейковая выплата 9 600 грн от Красного Креста: украинцев предупредили о мошенничестве

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В Telegram-каналах распространяются ложные сообщения о якобы финансовой помощи в размере 9 600 грн от Украинский Красный Крест

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает RegioNews.

В таких сообщениях пользователей призывают перейти по ссылке и зарегистрироваться для получения средств.

В ЦПИ отмечают, что это мошенничество, а Украинский Красный Крест не объявлял подобные программы помощи и не проводит регистраций через сторонние сайты или Telegram-каналы.

В ведомстве подчеркивают, что официальная информация о программах помощи публикуется исключительно на официальных ресурсах организации.

Граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные или банковские данные и не заполнять анкеты на неизвестных сайтах.

Напомним, на Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег. Женщине позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он уверил ее, что якобы для "защиты" денег она должна сообщить ему конфиденциальные данные банковской карты. Со счета женщины сняли 75 тысяч гривен.