Фото: ОВА

Число раненых из-за российского дронового удара по маршрутке в Центральном районе Херсона возросло до семи

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Этот вражеский удар оборвал жизнь двух человек. Личности погибших устанавливаются.

В больнице находятся семеро раненых: 36-летний мужчина и пятеро женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди них – медсестра одного из медучреждений.

Также пострадал 52-летний мужчина, который получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Предварительно, все пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, около 07:00 1 июля россияне ударили дроном по маршрутке в Центральном районе Херсона. Ранее сообщалось о двух погибших и пятерых раненых.