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16 июня 2026, 07:35

В Закарпатском ТЦК отреагировали на смерть мужчины после госпитализации

16 июня 2026, 07:35
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что к мужчине, который впоследствии умер в медицинском учреждении после госпитализации из помещения ТЦК, не применяли физическую силу

Об этом сообщили в официальном комментарии, обнародованном в Facebook, передает RegioNews.

По данным ТЦК, гражданин находился в подразделении для уточнения учетного статуса, когда его состояние внезапно ухудшилось. На место вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оказала необходимую помощь и после стабилизации решила, что стационарное лечение не требуется.

На следующий день, состояние мужчины снова ухудшилось, после чего его осмотрели медики и госпитализировали. Позже он умер в больнице.

В ТЦК подчеркивают, что какого-либо применения физической силы или принуждения со стороны работников учреждения не было.

По факту смерти гражданина правоохранители начали следственные действия. В центре комплектования заявили о полном сотрудничестве со следствием и назначении внутреннего служебного расследования.

Также в ТЦК призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации до завершения экспертиз и установления причин смерти.

Как известно, в СМИ появилась информация о том, что на Закарпатье вроде бы от избиения в одном из ТЦК умер мужчина. Речь идет о Воловецком районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Впоследствии в полиции Закарпатской области подтвердили факт обращения медиков Воловецкой райбольницы к мужчине, которого доставили с переломами ребер и травмой грудной клетки после пребывания в одном из отделений ТЦК и СП.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что в Украине зафиксировано, по меньшей мере, четыре случая смерти граждан в помещениях территориальных центров комплектования.

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