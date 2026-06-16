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16 червня 2026, 07:35

У Закарпатському ТЦК відреагували на смерть чоловіка після госпіталізації

16 червня 2026, 07:35
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що до чоловіка, який згодом помер у медичному закладі після госпіталізації з приміщення ТЦК, не застосовували фізичної сили

Про це повідомили в офіційному коментарі, оприлюдненому у Facebook, передає RegioNews.

За даними ТЦК, громадянин перебував у підрозділі для уточнення облікового статусу, коли його стан раптово погіршився. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка надала необхідну допомогу та після стабілізації вирішила, що стаціонарне лікування не потрібне.

Наступного дня стан чоловіка знову погіршився, після чого його повторно оглянули медики та госпіталізували. Пізніше він помер у лікарні.

У ТЦК наголошують, що будь-якого застосування фізичної сили чи примусу з боку працівників установи не було.

За фактом смерті громадянина правоохоронці розпочали слідчі дії. У центрі комплектування заявили про повну співпрацю зі слідством та призначення внутрішнього службового розслідування.

Також у ТЦК закликали утримуватися від поширення неперевіреної інформації до завершення експертиз і встановлення причин смерті.

Як відомо, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що на Закарпатті начебто від побиття у одному з ТЦК помер чоловік. Йдеться про Воловецький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Згодом у поліції Закарпатської області підтвердили факт звернення медиків Воловецької райлікарні щодо чоловіка, якого доставили з переломами ребер та травмою грудної клітки після перебування в одному з відділень ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що в Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки смерті громадян у приміщеннях територіальних центрів комплектування.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

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