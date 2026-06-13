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13 июня 2026, 10:20

Смерть военного в столичной больнице: полиция открыла дело, в медучреждении обнаружили нарушение

13 июня 2026, 10:20
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Иллюстративное фото: pixabay
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Полиция Киева проводит расследование по факту смерти 42-летнего военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и Департамент здравоохранения КГГА.

Сообщение о трагическом случае в одной из больниц скорой медицинской помощи поступило в милицию 9 июня.

По предварительной информации, Сергей Кузнецов с апреля этого года проходил лечение в столичном медучреждении после получения тяжелых огнестрельных ранений на фронте.

По факту смерти мужчины было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Также следователи проводят расследование по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить точные причины смерти бойца и оценить качество оказанной медицинской помощи.

Смерть военного в столичной больнице: полиция открыла дело, в медучреждении обнаружили нарушение
Боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов

Департамент здравоохранения КГГА завершает комплексную проверку Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где в ходе аудита уже выявили ряд нарушений. Комиссия анализирует официальные объяснения директора заведения Виктора Дороша, после чего примут управленческие и кадровые решения.

Также в КГГА анонсировали масштабную проверку всех коммунальных больниц столицы по качеству и своевременности лечения военнослужащих и ветеранов.

Напомним, в Киеве мужчина скончался в больнице от тяжелых травм, которые, по его прижизненному заявлению, ему нанесли сотрудники полиции и военнослужащие ТЦК. Правоохранители открыли уголовные производства в отношении работников полиции, ТЦК и СП, а также медицинских работников.

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Киев смерть полиция медики нарушение ранение больница военнослужащие
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