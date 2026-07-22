Убил после конфликта и спрятал тело в кювете: во Львовской области задержали подозреваемого

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

20 июля в одном из сел района в кювете у озера обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Следствие предварительно установило, что накануне около 00:30 возле местного магазина между мужчинами возник конфликт. Во время спора 33-летний житель села, по версии правоохранителей, нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ножом в голову и шею, что привело к смерти.

После этого, как сообщают в полиции, мужчина оттащил тело к кювету, положил сверху велосипед и покинул место происшествия.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.