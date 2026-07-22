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22 июля 2026, 08:55

Вражеская атака дронами на Одесщину: погибла женщина, повреждены дома, склад и газопровод

22 июля 2026, 08:55
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Фото: ОВА
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Российские войска в очередной раз атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В одном из населенных пунктов вражеский БпЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом – в результате удара погибла женщина. В другом населенном пункте из-за попадания беспилотника обрушилась крыша частного дома, там обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате атаки повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод. Из-за разгерметизации газопровода вспыхнул пожар, ликвидация которого продолжается.

На местах работают экстренные и спасательные службы, правоохранители фиксируют очередное военное преступление рф.

Напомним, 22 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, трое из них – дети.

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