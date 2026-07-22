На Полтавщине из-за аварии несколько населенных пунктов остались без света
В четырех населенных пунктах Чутовской громады временно пропало электроснабжение из-за аварийной ситуации
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Без света находятся около 600 потребителей.
Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают на месте и ликвидируют последствия аварии для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.
Напомним, 7 июля в Полтавском районе во время аварийно-восстановительных работ российский беспилотник атаковал бригаду энергетиков. Трое работников получили ранения.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Мощный ливень в Одессе: движение на нескольких улицах приостановили из-за подтопления
22 июля 2026, 09:39РФ ночью атаковала Украину баллистикой, ракетами Х-59/69 и более 200 беспилотниками
22 июля 2026, 09:26Сырский рассказал, в каком состоянии передает ВСУ новому главку Драпатом
22 июля 2026, 08:58Вражеская атака дронами на Одесщину: погибла женщина, повреждены дома, склад и газопровод
22 июля 2026, 08:55На Днепропетровщине в результате ДТП травмированы два человека: водителя легковушки деблокировали из покореженного авто
22 июля 2026, 08:46Россияне атаковали Харьковщину: три человека погибли, еще 11 пострадали
22 июля 2026, 08:36Флеш о Драпатом на должности главкома ВСУ: "Армия станет другой"
22 июля 2026, 08:29На Киевщине в результате атаки БпЛА пострадали пять человек, трое из них – дети
22 июля 2026, 08:14Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
22 июля 2026, 08:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни