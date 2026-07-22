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22 июля 2026, 09:12

На Полтавщине из-за аварии несколько населенных пунктов остались без света

22 июля 2026, 09:12
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Иллюстративное фото: pixabay
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В четырех населенных пунктах Чутовской громады временно пропало электроснабжение из-за аварийной ситуации

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Без света находятся около 600 потребителей.

Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают на месте и ликвидируют последствия аварии для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, 7 июля в Полтавском районе во время аварийно-восстановительных работ российский беспилотник атаковал бригаду энергетиков. Трое работников получили ранения.

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Полтавская область обесточивание электроснабжение электроэнергия свет
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