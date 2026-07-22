Мощный ливень в Одессе: движение на нескольких улицах приостановили из-за подтопления

Фото: Одесский горсовет

В Одессе из-за сильного ливня временно приостановили движение транспорта на отдельных участках дорог. Также из-за работы спецтехники возможны задержки движения по некоторым адресам

Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает RegioNews.

Из-за непогоды патрульная полиция временно перекрыла движение на следующих участках:

улица Балковская – от улицы Краснослободской до улицы Розкидайловской;

улица Среднефонтанская;

улица Инглези.

Также из-за последствий ливня временно не курсируют трамваи №12, 13, 20 и 21. Другие маршруты работают с частичными изменениями.

Ограничения движения действуют, в частности, на Французском бульваре из-за уборки сваленного дерева, на Балковской из-за подтопления в районе автовокзала, а также на Приморской и Среднефонтанской улицах.

Коммунальные службы привлекли спецтехнику для ликвидации последствий ненастья. Из-за работ возможно замедление движения на улицах Инглеге, Академика Филатова и Люстдорфской дороге.

Также сообщалось, что из-за непогоды трамвай №1 изменил маршрут, а движение трамвая №20 временно приостановили.

Как известно, 20-21 июля по Одесской области прошли интенсивные дожди. Кое-где выпало до 74% месячной нормы осадков.

Напомним, утром 14 июля из-за непогоды во Львовской области без электроснабжения остались 117 населенных пунктов. Из них 56 обесточены полностью, еще 61 – частично.