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22 июля 2026, 09:56

Удар по "Эпицентру" в Харькове: в суд передали дело пяти командиров армии РФ

22 июля 2026, 09:56
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Фото: Прокуратура Украины
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В суд направили обвинительный акт в отношении пяти чиновников вооруженных сил России, обвиняемых в организации авиаудара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая 2024 года

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Среди обвиняемых – четыре российских генерала и полковник. По данным следствия, они причастны к подготовке и выполнению атаки, в результате которой погибли 19 человек, еще 46 получили ранения.

Следствие установило, что самолеты Су-34, вылетевшие с аэродрома Бутурлиновка в Воронежской области РФ, нанесли удар по гипермаркету тремя авиабоеприпасами УМПБ Д-30СН. Каждый из них, по данным правоохранителей, содержал около 100 кг взрывчатого вещества.

К моменту атаки внутри здания находились около 200 работников и посетителей.

Правоохранители заявляют, что установили всю цепь подготовки удара – от принятия решения и планирования операции до передачи приказа экипажам самолетов. В рамках расследования было проведено 52 осмотра мест событий, 147 экспертиз и допрошено более 150 свидетелей.

По данным следствия, решение об атаке принял командующий группировкой войск "Север", после чего приказ прошел все уровни военного управления.

Общая сумма причиненного ущерба превышает 1,19 млрд гривен. Из них более 860 млн гривен составляют ущерб окружающей среде, еще более 330 млн гривен – материальные потери гипермаркета.

Пятерых российских военных чиновников обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры новое подозрение получил бывший украинский милиционер, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и занял руководящий пост в оккупационной администрации Мариуполя.

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